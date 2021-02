Alerta: Documento que circula na net com datas para desconfinamento é falso

O documento que está a circular na internet com um plano de desconfinamento para as próximas semanas é falso.

A informação já foi confirmada pelo governo, em nota enviada às redações.

“Este documento não tem qualquer veracidade, não é da autoria do Governo, nem se baseia em qualquer trabalho preparatório, pelo que às informações constantes do mesmo não deve ser atribuída qualquer credibilidade. Pela desinformação e falsas expectativas que tal documento pode gerar, com o inerente risco para a saúde pública, esta falsificação será objeto de comunicação ao Ministério Público”