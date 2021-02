Os distritos de Braga e Viana do Castelo estão este domingo com um aviso meteorológico amarelo, devido à previsão para as próximas horas.

Segundo o IPMA, nestas regiões a partir das 18h00, está prevista chuva forte que poderá ser acompanhada de trovoada.

Este aviso vigora até às 03h00 desta segunda-feira..