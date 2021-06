Alerta: Caravelas-portuguesas no mar de Vila do Conde provocam queimaduras graves em criança de 6 anos

Há caravelas portuguesas no mar de Vila do Conde, o alerta vem por parte de uma mãe que viu, este domingo, o seu filho ficar com queimaduras depois de um contacto com a espécie.

Tudo aconteceu cerca das 12h30, na Prainha, em Caxinas. A criança começou a sentir fortes dores e só momentos depois é que a mãe conseguiu perceber o que tinha acontecido.

O menino, de apenas seis anos, foi assistido no local pelo INEM e deu entrada na unidade de queimados no Hospital de S.João.

Apesar da gravidade das queimaduras, o jovem está estável e a recuperar em casa, vai, no entanto, necessitar de regressar ao hospital para um melhor acompanhamento da situação.