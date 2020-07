Alerta: Burlões atacam na região com pretexto de comprar tabaco

Um casal de burlões, com cerca de 40 anos, que circulam numa carrinha de cor branca, anda pela região do minho com o objetivo de extorquir dinheiro a proprietários de cafés.

O grupo procura estabelecimentos com máquina de tabaco e encenam uma avaria do equipamento. Chamam o responsável do espaço e alegam que a máquina lhes ficou com uma nota de 10 euros.

As pessoas abordadas pelos burlões acabam, na sua grande maioria, por entregar uma nota de 10 euros aos queixosos, como forma de ressarcir do montante supostamente em falta.

De acordo com a Braga TV, há empresários lesados por este grupo em Braga e Barcelos..