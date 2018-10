Alerta amarelo para o final do dia

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta segunda-feira vários distritos do país em alerta amarelo devido à chuva intensa e ventos fortes que se vão fazer sentir a partir do inicio da noite.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra ficam sob aviso amarelo a partir das 21h00 até à 01h00. São esperados períodos de chuva intensa e rajadas de vento até 75 km/h.

Os restantes distritos em alerta sãoViseu, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal Castelo Branco, Évora, Portalegre e Beja, e Faro

O IPMA alerta ainda para a agitação marítima nos distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal.