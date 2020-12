O governo pensa em pedir, também, que os cidadãos trabalhem a partir de casa no mesmo período.

São medidas para ajudar a combater a pandemia de covid-19.

Neste cenário, apenas ficarão abertas lojas essenciais, como supermercados e farmácias, bem como bancos.

As datas albergam a altura do Natal e do Ano Novo, em que a venda de fogo de artifício estará banida, segundo o The Guardian.

Depois da reunião de ontem com os líderes dos 16 estados alemães, a chanceler Angela Merkel ressalvou que “[h]á uma necessidade urgente de agir”, falando sobre a pandemia de covid-19.