O auditório da Fundação Castro Alves, em Bairro, lotou, este domingo, com o espetáculo comunitário “Aldeias em Festa”. Mais 200 pessoas assistiram ao concerto realizado a partir de uma mistura de ideias e experiências, tendo como ponto em comum a identidade: Famalicão.

A iniciativa resulta do projeto descentralização cultural promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão através da Comissão Social Interfreguesias de Bairro, Carreira, Bente, Delães, Ruivães e Novais e levou ao palco cerca de meia centena de participantes entre músicos profissionais e gente sem qualquer formação na área, juntando crianças, adultos e idosos no mesmo palco.

Ao longo de 50 minutos foram entoados quatro temas criados no âmbito do projeto. “Trabalhar, lutar ao som do canudo” foi a palavra de ordem que abriu o espetáculo. Seguiu-se “Tónio” criado a partir de uma lengalenga. “Há na minha terra” foi outros temas abordados e por fim o hino do evento criado a partir da ideia “Sou daqui”.

No final, o entusiasmo dos “músicos” misturava-se com a alegria e satisfação do público, que sentiu e se identificou com toda a performance.

A partir de agora, o objetivo é tornar o espetáculo itinerante por diversas freguesias do concelho, sendo que poderão sempre entrar novos participantes e reinventar-se novas sonoridades.

Refira-se que Aldeias em Festa enquadra-se no “Há Cultura” um projeto de programação e criação cultural descentralizada criado para que haja em todo o concelho um maior e melhor acesso à cultura. Esta iniciativa vai gerar uma agenda cultural periódica descentralizada que levará eventos culturais diferenciadores e participativos às diferentes freguesias de Famalicão e fomentará a qualificação e criação local.