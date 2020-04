Alargado prazo de inscrição para a Jovem Orquestra de Famalicão

O prazo de inscrição para a participação na Jovem Orquestra de Famalicão termina a 15 de maio. A data foi, assim, alargada em duas semanas.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão volta a criar um programa de estágio de orquestra sinfónica de curta duração que decorrerá de 31 de agosto a 6 de setembro e que contará com a direção artística do maestro José Eduardo Gomes.

O estágio destina-se a jovens instrumentistas oriundos do concelho e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão. Os interessados, que podem receber um prémio de participação até aos 550 euros, devem efetuar a candidatura no site do município.

O número de vagas está limitado aos 67 participantes, sendo distribuídos pelos instrumentos de cordas (22 violinos; 8 violas; 6 violoncelos; 4 contrabaixos); sopro (3 flautas; 2 oboés; 3 clarinetes; 3 fagotes; 5 trompas; 2 trompetes; 2 trombones tenor; 1 trombone baixo e 1 tuba) e 4 instrumentos de percussão.