Alargado o prazo de candidaturas para o concurso “Minho Storytelling”

Foi alargado o prazo de submissão de candidaturas ao prémio “Minho Storytelling – Novos Olhares sobre o Minho”. O concurso decorre agora até 31 de janeiro de 2021.

Podem concorrer de forma individual ou em grupo, nas seguintes áreas de expressão artística: categoria 1 – Conto – O objetivo é escrever um texto original, sob a forma de conto, inspirado na região do Minho, com um mínimo de 5 a 15 páginas. A qualidade literária e a força criativa deverão ser os critérios de valorização dos trabalhos; categoria 2 – Vídeo – o objetivo é criar um ou mais vídeos inspirados na região do Minho, com uma duração máxima de 10 minutos cada, cruzando a experiência artística dos concorrentes com as diversas realidades e imaginários do território; categoria 3 – Media Art/ Realidade Virtual – o objetivo é realizar um projeto artístico inspirado na Região do Minho, com recurso às novas tecnologias. Os trabalhos devem ser documentados sob a forma de vídeo, que deverá ser entregue juntamente com documento descritivo da obra.

Os trabalhos a concurso deverão ser submetidos no website do Minho IN – www.minhoin.com – até ao prazo limite de 31 de janeiro de 2021. Todas as candidaturas serão avaliadas por um júri de seleção constituído por elementos de reconhecido nível intelectual e académico.

Aos concorrentes classificados nos três primeiros lugares de cada categoria, será atribuído um prémio pecuniário no valor de 3000, 1500 e 500 euros, respetivamente, sendo que haverá uma cerimónia de entrega de prémios em cada edição.

Segundo os promotores do concurso – Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, do Ave e do Cávado – os principais objetivos são a valorização do património minhoto, material e imaterial, e a promoção de criadores das diferentes áreas artísticas.