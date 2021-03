Águas do Norte melhora serviço de saneamento em Famalicão

A Águas do Norte vai iniciar a reabilitação do intercetor do Pelhe, no troço entre a rua D. Sancho e a estação elevatória de Queimados, em Calendário. O investimento ronda os 630 mil de euros, com prazo de execução de 10 meses.

Os trabalhos visam a instalação de um intercetor de águas residuais, numa extensão de cerca de 650 metros, cujo traçado se desenvolve ao longo da Avenida D. Afonso Henriques, terminando junto à já desativada Estação Elevatória de Queimados.

Esta intervenção serve para resolver os problemas que ocasionalmente se verificavam no intercetor do Pelhe em dias de maior pluviosidade, com especial relevo no troço que atravessa o Parque da Devesa.

Com esta intervenção, a Águas do Norte pretende melhorar a qualidade do serviço de saneamento em “alta” que presta no município de Vila Nova de Famalicão, e possibilitar que a população usufrua de um adequado serviço público de saneamento de águas residuais, o que permitirá uma melhoria da sua qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.