O Agrupamento de Escolas de Ribeirão também foi distinguido com o Selo Escola Saudável, atribuído pela Direção-Geral da Educação, no âmbito do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES).

Com a atribuição deste Selo, pretende-se continuar a reconhecer o mérito deste Agrupamento de Escolas que, através das suas práticas, contribua para a promoção de relações interpessoais saudáveis, o envolvimento de toda a comunidade educativa e para uma imagem positiva da escola.

Este selo foi atribuído pela segunda vez (agora no nível intermédio) em candidatura efetuada pela equipa da saúde escolar na segunda edição do Selo de Escola Saudável e será válido para os dois próximos anos letivos (2019/20 e 2020/21).