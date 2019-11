Agrupamento de Escolas de Joane é campeão nacional de orientação

No passado sábado, em Braga, o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado (AEPBS) sagrou-se, novamente, campeão nacional de orientação, desta vez na vertente estafetas mistas. Pela primeira vez, a Federação Portuguesa organizou o campeonato nacional na vertente estafetas mistas, no qual o AEPBS fez história com três equipas no pódio. A equipa de iniciados (13-14 anos) sagrou-se campeã nacional com os alunos Mariana Diogo, Gustavo Araújo, Mário Diogo e Bruna Campos.

Da equipa de juvenis (15-16 anos), que foi terceira, fizeram parte Catarina Araújo, Luís Azevedo, Gabriel Marques e Sara Araújo.

E, por fim, a equipa de cadetes (17-18 anos) sagrou-se vice-campeã nacional com os alunos Adriana Martins, Rafael Rodrigues, Francisco Oliveira e Maria Inês Martins.