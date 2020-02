Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco de mãos dadas com a HumanitAVE

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, no âmbito da Educação para a Cidadania e com o intuito da consciencialização e compreensão das causas dos problemas do desenvolvimento e das desigualdades a nível local e mundial abraçou o projeto Secretária Solidária lançado pela HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento.

O projeto visa angariar fundos para a aquisição de secretárias para equipar uma escola na Guiné-Bissau com o intuito de mitigar algumas das desigualdades de acesso à educação. Os alunos do Curso de Ciências e Tecnologias (turmas D e H do 10º ano; E e G do 11º ano), Ciências Sócio-Económicas (turma K do 10º ano), Línguas e Humanidade (turma N do 10º ano) e Artes Visuais (turma I do 10º ano) após assistirem à palestra de divulgação do projeto com dois voluntários da HumanitAVE, divulgaram-no turma a turma, recolhendo posteriormente os donativos.

Os donativos recolhidos permitirão a aquisição de seis secretária. O valor foi entregue à HumanitAVE no dia 10 de fevereiro, no Auditório da Escola Sede e contou com a presença de Tiago Costa, elemento fundador.

Esta parceria permitiu aos jovens uma compreensão crítica e uma participação informada perante desafios locais e globais que se colocam à construção de um mundo mais justo, inclusivo e solidário.