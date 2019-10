Pela segunda vez, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I alcançou a menção mais elevada do “Selo Escola Saudável”, nível III (avançado), atribuído pela Direção Geral de Educação. Com este prémio foi reconhecido o mérito do agrupamento, que tem contribuído, através das suas práticas, para a promoção de relações interpessoais saudáveis, da saúde e do bem-estar de todos os elementos da comunidade educativa.

Na cerimónia de entrega do Selo Escola Saudável, que decorreu no dia 26 de setembro, na Escola Básica e Secundária do Cerco, no Porto, estiveram presentes a diretora do Agrupamento, Helena Pereira, e Lurdes Oliveira e Ana Santos, professoras da equipa PES.

O Selo Escola Saudável distingue os agrupamentos e escolas que se destacam na promoção da literacia em saúde, através de práticas de referência na adoção de estilos de vida saudáveis e que abordam a saúde de forma sistemática e integrada, inscrevendo essa política no projeto educativo.

A direção do Agrupamento agradece à comunidade educativa e deseja que este selo seja um estímulo à participação, empenho e compromisso de todos na construção de uma Escola Saudável.