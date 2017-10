AGRUPAMENTO CAMILO CASTELO BRANCO SOLIDÁRIO COM AS VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS

Tocados pela tragédia que, no dia 15 de outubro, fustigou inúmeros concelhos e vitimou dezenas de pessoas do centro do país, e, movidos pelos valores do humanismo, da interajuda e da solidariedade, os alunos, professores e funcionários do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, estão a dinamizar uma campanha de auxílio às aldeias atingidas pelos incêndios.

Com esta iniciativa, pretendem angariar sacos de cimento para a reconstrução de casas destruídas pelo fogo. O grande dia, O DIA C – DIA DO CIMENTO, decorrerá no a 3 de novembro. A população escolar é desafiada a entregar um saco de cimento ou, em alternativa, 3 €, o valor aproximado de um saco.

No dia 11 do mesmo mês, uma equipa desloca-se a Oliveira do Hospital para entregar os donativos recolhidos.

A população famalicense em geral também pode colaborar, depositando o saco de cimento no parque de estacionamento da Escola Secundária Camilo Castelo Branco,no dia 3 de novembro, das 8h15 às 13h30. Em alternativa, podem entregar o valor de um ou mais sacos de cimento (aproximadamente 3€ cada) na telefonista da Júlio Brandão ou da Secundária Camilo Castelo Branco ou ainda no coordenador de cada uma das escolas do primeiro ciclo, até ao dia 3 de novembro.