Agitação marítima e vento forte colocam dez distritos sob aviso amarelo

Dez distritos do continente estão até segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e vento forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 05 metros entre as 04:00 de sábado e as 07:00 de segunda-feira.

Estes dez distritos estão também sob aviso amarelo por causa do vento forte de norte com rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e 90 quilómetros por hora nas terras altas e que estará em vigor entre as 04:00 de sábado e o final do dia de domingo.