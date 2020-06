Agência Europeia de Medicamentos recomenda antiviral já em uso em Portugal para combate à covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (AEM) recomendou hoje uma autorização de mercado na União Europeia (UE) para o antiviral Remdesivir para tratamento de doentes com covid-19, que é já utilizado em Portugal.

A recomendação do comité para medicamentos para uso humano da AEM destina-se ao uso de Remdesivir em doentes com covid -19 adultos e jovens com mais de 12 anos e que sofram ainda de pneumonia e necessitem de receber oxigénio.

O medicamento já é utilizado em Portugal, sob condições estritas, devendo a Comissão Europeia aprovar a recomendação da agência na próxima semana.

“O Remdesivir é o primeiro medicamento contra a covid-19 com recomendação para ser usado na UE”, segundo um comunicado da AEM, salientando que os estudos feitos demonstram que os doentes que o receberam se restabeleceram quatro dias mais rápido do que os outros casos graves de covid-19.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou já a utilização do medicamento Remdesivir em pacientes com covid-19 em Portugal.