Agência criativa de Famalicão ajuda comércio a vender online neste confinamento

Não há dúvida que este novo confinamento se tem revelado desesperante para a maioria dos portugueses. Frustração e desilusão são palavras na ordem do dia da maioria dos comerciantes locais, e Famalicão não é exceção à regra.

Com a proibição da venda ao postigo e em loja física, torna-se crucial explorar as possibilidades que o mundo digital oferece. É aqui que a agência criativa SUBA pretende intervir. Com o objetivo de ajudar o comercio a continuar a vender neste novo confinamento, a SUBA promete encontrar soluções para ajudar qualquer comerciante e qualquer negócio, construindo uma loja online à medida, personalizada a cada negócio, com um custo reduzido e ainda com a possibilidade de pagamentos em prestações. E tudo isto em uma a duas semanas!

Além de lojas online, a agência criativa apresenta ainda soluções “chave na mão” para todo o tipo de negócios. Os comerciantes poderão complementar a sua loja com fotografias e vídeos, expondo os produtos à venda e trazendo credibilidade à própria loja. Podem ainda aproveitar para mudar completamente a sua imagem de marca, apostando num rebranding, ou até mesmo promover a loja após a sua conclusão, através de uma estratégia de marketing online.

“Sabemos que esta é uma altura complicada para todos. Mas não nos podemos deixar vencer pelo cansaço e pela inquietação de não saber como será o dia de amanhã. Temos de encarar o problema e encontrar soluções duradouras”, comentou João Pereira, CEO da empresa, acrescentando que a pandemia COVID 19 chegou para ficar e que as pessoas terão de se adaptar a uma nova realidade.

Para saber mais sobre o assunto, é só aceder a www.suba.pt/comercio-digital. Não perca a oportunidade de ter uma loja online com um custo reduzido, totalmente personalizada ao seu negócio e com a possibilidade de pagar em prestações.

Torne-se digital!

Contactos – Suba

+351 252 099 861

[email protected]

www.suba.pt