Esta época a AFSA aposta, também, nas camadas jovens, abrindo um campeonato para os juvenis. As inscrições podem ser feitas até ao dia 20 de setembro e é para os nascidos em 2002.

O presidente da AFSA, Márcio Sousa mostra-se confiante.

Que vamos conseguir reunir um número de equipas suficiente para fazer um campeonato que se pretende competitivo e interessante. Estamos certos que será o ponto de partida do regresso das competições jovens à realidade da AFSA. É uma lacuna que queremos preencher e dar oportunidade aos jovens de praticar desporto e uma modalidade coletiva.

Outra novidade deste início de época é que as competições concelhias, nomeadamente da 1.ª divisão, arrancam mais cedo. A final da Supertaça Concelhia, competição que assinala o início da época, será disputada no dia 28 de setembro, tanto em seniores como em veteranos. O encontro é no Polidesportivo de Requião. O campeonato concelhio da 1.ª divisão arranca a 12 de outubro.

Assembleia Geral

Entretanto, no próximo dia 16, segunda-feira, pelas 21horas, no auditório da Junta da União de Freguesias de Calendário e Famalicão, realiza-se uma Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos: 1. Decisão sobre a Taça MKA; 2. Discussão e votação de alterações aos regulamentos.