O jogo entre o Futebol Clube de Famalicão e o Clube Desportivo de Mafra, dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, inicialmente marcado para as 20h30 desta quinta-feira, foi adiado para as 21h45.

Esta decisão prende-se com o facto de parte do relvado do estádio municipal ter estado alagado, devido à depressão Elsa, que se tem vindo a fazer sentir de forma intensa na região norte do país.

Depois da chuva ter abrandado, o árbitro reconsiderou a decisão inicial e a partida vai arrancar às 21h45.