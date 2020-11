Afinal as atividades não letivas também deverão ser suspensas nas vésperas dos próximos dois feriados.

Devido ao estado de emergência, e à situação de pandemia em que vivemos, o primeiro ministro havia anunciado a suspensão das atividades letivas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Contudo, e de acordo com o decreto de lei agora publicado, a medida abrange também as atividades não letivas, ou seja, as creches e o ensino pré-escolar.