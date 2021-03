AF Braga: Treinos a 19 de abril, competição no primeiro ou segundo fim de semana de maio

As equipas que competem nos vários campeonatos da AF Braga recomeçam a treinar no dia 19 de abril para, no primeiro ou segundo fim de semana do mês de maio, reatarem as competições.

Os campeonatos estão parados desde janeiro, em virtude dos sucessivos estados de emergência motivados pela pandemia covid-19, e a direção que tutela o futebol distrital tenta encontrar a melhor solução para o reatar das competições; sendo certo que, pelo menos, a primeira volta terá de ser cumprida. Este é o mínimo exigido para que os campeonatos sejam homologados.

CIDADE HOJE contactou Manuel Machado, presidente da AF Braga, que se escusou a avançar com pormenores sobre a proposta que será discutida esta quinta-feira em reunião de direção e, uma vez aprovada, terá de aguardar por parecer do Conselho de Justiça.

No entanto, o dirigente assinalou o momento difícil e prometeu que «tudo iremos fazer para encontrar a melhor solução dentro deste contexto, penalizando o mínimo possível os clubes».