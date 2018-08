AF Braga: I Divisão (Série A)

O presidente da AF Braga, Manuel Machado, pediu esta quinta feira aos dirigentes presentes nos sorteios do campeonato da I Divisão e da Taça AF Braga, que quando tiverem razões de queixa devido a arbitragens ou comportamentos menos corretos dos árbitros nos jogos ou no final deles, para que concretizem as acusações em nome da verdade desportiva «Nestes sete anos como presidente foi ouvindo algumas queixas de dirigentes, o que é normal porque organizamos mais de 400 jogos por fim de semana. A verdade é que sou questionado algumas vezes sobre comportamentos dos árbitros mas depois não podemos tomar medidas se as pessoas depois não dizem o que se passou. Queremos que as queixas sejam concretas». Quando houver alguma situação menos clara que me digam que eu coloco a Polícia Judiciária em campo porque queremos campeonatos limpos», disse. Manuel Machado confortou ainda os clubes que desceram na época passada da Divisão de Honra para a I Divisão e saudou os regressos à competição de coletividades como “Os Ceramistas”, Antas FC e GD Sete Fontes, para além da estreia do clube vimaranense Aldão-Cano.

1.ª jornada (Série A)

Delães-Antas

Granja-Ceramistas

Fradelos-Mouquim

Carreira-Viatodos

Roriz B-Lousado

Operário-Calendário

Granja-S. Cosme

1ª Eliminatória da Taça AF Braga

Fórum-GD Figueiredo

Alegrienses-Sete Fontes

Operário FC-S. Nicolau

Silvares-Vasco Gama

Palmeiras-Realense

Gonça-Emilianos

MJ Póvoa-Pedralva

Serzedelo-Ceramistas

Selho-Mouquim

Viatodos-Polvoreira

Carreira-Tadim

Rossas-Antas

B.º Misericórdia-Prazins

Ribeira Neiva-Delães

Fareja-Cavez

Tabuadelo-Granja

Regadas-Mosteiro

Rendufe-Guisande

Aldão-Mota FC

S. Cosme-Sobreposta

Equipas isentas

Sequeirense, Lanhas,

Campelos, Aboim da

Nóbrega, Maximinense,

Gondifelos, Sporting da

Ucha, Lousado, Arsenal

da Devesa, Caldelas, Adaúfe,

S. Tiago Pinheiro, Gerês,

Fradelos, Gandarela,

Peões, Calendário e Merelim

S. Paio.