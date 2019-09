O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco viu reconhecidas, mais uma vez, as suas boas práticas de promoção da saúde e bem-estar da comunidade educativa, com o Selo Escola Saudável, nível avançado, pela Direção-Geral da Educação, no âmbito do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES),

A distinção foi recebida, esta quinta-feira, em cerimónia que decorreu no Porto.

A Direção-Geral da Educação criou esta distinção – Selo Escola Saudável – a conceder às escolas que integrem e assumam nas suas práticas quotidianas a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa.

Pretende-se, com a atribuição deste Selo, continuar a reconhecer o mérito dos agrupamentos de escolas que, através das suas práticas, contribuam para a promoção de relações interpessoais saudáveis, o envolvimento de toda a comunidade educativa e para uma imagem positiva da escola.