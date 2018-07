AE Camilo Castelo Branco sagra-se Campeão Nacional de Desporto Escolar

O grupo-equipa de atletismo do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco venceu o Campeonato Nacional de Iniciados do Desporto Escolar, competição que se desenrolou em Braga, nos dias 28, 29, 30 de junho e 1 de julho.

Os 10 alunos que constituiam a equipa estiveram irrepreensíveis ao longo das várias provas – 80 metros, 80 metros barreiras, 1500 metros, salto em comprimento, salto em altura, lançamento do peso e estafeta 4×80 metros.

Para esta vitória coletiva muito contribuiram os excelentes desempenhos individuais dos nossos alunos, com a conquista de vários lugares no pódio.

Na prova combinada, realizada no último dia de competição, a equipa do AECCB alcançou um meritório 2º lugar na classificação geral.

Este título nacional alcançado pelos iniciados masculinos, junta-se à vitória que o nosso agrupamento já tinha conquistado, neste mesmo escalão, no Corta-Mato Nacional Escolar, que se realizou, em fevereiro, nas Açoteias.

O AECCB esteve presente nestes Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar, com atletas, juízes e voluntários.