Adriano Niz, nadador do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão esteve em destaque ao estabelecer 3 recordes nacionais da categoria de Masters, no Troféu José Pescada, realizado este domingo, nas Piscinas do Fluvial Portuense.

Adriano Niz estabeleceu os recordes nas provas de 800 Livres, 1500 Livres e 400 Estilos, entre os cerca de 150 nadadores participantes.