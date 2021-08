Adrián Marin reforça Futebol Clube de Famalicão

Adrián Marín é reforço do Futebol Clube de Famalicão, tendo assinado contrato até ao final da temporada.

O espanhol, de 24 anos, é produto dos escalões de formação do Villarreal, chega oriundo do Granada. Estreou-se com 17 anos, dando início a um percurso de sete épocas ao mais alto nível no futebol espanhol.

Além do Villarreal, Adrián Marín atuou pelo Leganés, Alavés e Granada, somando mais de 60 jogos na Liga Espanhola.

O lateral esquerdo soma ainda vários jogos na Liga Europa e ao serviço das seleções jovens espanholas.