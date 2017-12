ADRAVE FECHA PORTAS POR QUESTÕES FINANCEIRAS

A diminuição e a limitação crescente ao financiamento das Agências de Desenvolvimento Regional, ao longo dos quadros comunitários, e as suspenções dos pagamentos devidos por parte da Agência para o Desenvolvimento e Coesão IP, no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano de 2012, relativo à execução de projetos QIPME-Norte, são duas das razões invocadas pela ADRAVE – Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave, SA para colocar um fim à sua ação, ao cabo de 19 anos.

A decisão foi tomada no passado dia 14 dezembro, em assembleia geral. O Conselho de Administração da ADRAVE, após auscultação do Revisor Oficial de Contas, entendeu ser sua obrigação apresentar a insolvência.