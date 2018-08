Adolescente em estado grave depois de queda de bicicleta na Marginal de Esposende

Um adolescente, com 14 anos de idade, ficou ferido com gravidade depois de queda de bicicleta, ao início da noite de sexta feira, na Marginal de Esposende.

Segundo foi possível apurar, o adolescente seguia num grupo de amigos, todos eles de bicicleta, quando se desequilibrou juntamente com outros colegas. O acidente aconteceu na via ciclável na zona entre o Suave Mar e a interceção de acesso ao antigo Hospital Público de Esposende. Na carambola de bicicletas o jovem acabou por perfurar a perna com a maneta do travão.