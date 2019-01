Administração dos CTT ouviu junta de freguesia e adia encerramento da loja de Lousado

A administração dos CTT decidiu adiar o encerramento da loja de Lousado. Esta decisão surge na sequência de um pedido da junta de freguesia e da câmara municipal, uma vez que as alternativas possíveis para a continuação do serviço em Lousado não estavam garantidas se o posto encerrasse na primeira data anunciada para o fecho, no passado mês de dezembro.

Fonte próxima do processo garantiu à Cidade Hoje que as negociações para uma possível transferência dos serviços para a sede da junta ainda não estão fechadas, se bem que a própria autarquia já está a preparar o edifício para receber todos os serviços que até então estão a ser prestados no posto dos CTT de Lousado.