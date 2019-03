Administração da NOCIR reuniu com funcionários sem boas notícias para dar

A administração da têxtil NOCIR, que ocupou parte das instalações da Ricon, na vila de Ribeirão, reuniu esta terça-feira com as trabalhadoras que foram dispensadas no final da passada semana.

O encontro serviu para tratar de formalidades relacionadas com a nova situação profissional das colaboradoras e, mais uma vez, explicar a todas elas que não houve volta a dar na questão do encerramento da fábrica, alegando que tudo o que podia ter falhado nas negociações para a compra das instalações falhou.

Uma nova reunião ficou marcada para a próxima segunda-feira. Entretanto as funcionárias aguardam com esperança um contacto da Valérius, uma têxtil de Barcelos que já terá mostrado vontade em empregar as profissionais dispensadas pela sucessora da Ricon.