Adiada oitava edição do Torneio Internacional de Xadrez

Estava marcada para 19 a 25 de julho a oitava edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão, mas a organização decidiu adiar a competição.

A decisão decorre do surto de Covid-19 e, perante a ausência de certezas quanto ao seu controlo e duração, a organização decidiu que «a solução mais segura e adequada ao momento de exceção que se vive atualmente é o adiamento do evento para 2021», escreve Mário Oliveira, diretor do torneio, em nota enviada à imprensa.

Mário Oliveira assume, no entanto, que a organização já pensa em 2021 com a determinação de reafirmar Vila Nova de Famalicão «como a Capital do Xadrez Nacional no mês de julho, proporcionando experiências inesquecíveis dentro e fora do quadrado mágico das 64 casa».