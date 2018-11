O mau tempo que se fez sentir durante o fim-de-semana, em especial no domingo, passou, prevendo-se a partir do início da tarde desta segunda-feira céu pouco nublado ou limpo, neblinas ou nevoeiros e sem precipitação. No entanto está prevista uma descida acentuada da temperatura mínima, diz o meteorologista Bruno Café.

