Adeptos regressam aos estádios na nova época desportiva

A Liga Portugal garante que a nova época desportiva vai arrancar com público nos estádios, com 33% da lotação de cada recinto. O anúncio foi feito após vários reuniões, quer com o Governo, quer com a Direção-Geral de Saúde.

Mas os adeptos interessados têm de cumprir vários requisitos: Certificado Digital Covid-19 que comprove vacinação completa, teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de cura até 180 horas. Todas as infraestruturas desportivas deverão cumprir o plano de contingência já definido para a época 2020-21 para cada um dos estádios das competições profissionais.

Ficou também acordado que os limites de lotação e condições de acesso serão reavaliados ao longo da época, em função da evolução epidemiológica do País e da progressão do processo de vacinação e consequente alcance da imunidade de grupo.