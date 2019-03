Adeptos querem subir de divisão e incentivam a equipa com mensagens de apoio

Os adeptos do FC Famalicão não dão tréguas no seu apoio à equipa. Apesar do desaire no passado sábado, com o Braga B, têm sido colocadas, em vários pontos da cidade, tarjas com mensagens de incentivo à equipa que este domingo joga na Covilhã.

A equipa de Sérgio Vieira está no segundo lugar da classificação, mas os últimos resultados permitiram a aproximação dos mais diretos adversários na luta pela subida de divisão: Estoril e Académica. Os adeptos, cientes de que se aproxima uma fase decisiva no campeonato da 2.ª Liga, mantêm o apoio e incentivo à equipa.