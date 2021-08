A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto decidiu interditar a presença nos recintos desportivos do homem que, no passado dia 15 de agosto, em pleno Famalicão x Porto, agrediu uma criança de 13 anos, na bancada do Estádio Municipal.

Segundo o jornal O Jogo, esta interdição vai-se manter até pelo menos ao final do processo de contraordenação.

A decisão desta autoridade surgiu 10 dias depois do incidente.