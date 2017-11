ADELINO CAMPOS É O NOVO PRESIDENTE DO CCD RIBEIRÃO

Reunido em assembleia geral, o Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão elegeu, no passado dia 6 de novembro, os corpos sociais para o biénio 2017-19. Adelino Campos é o novo presidente da direção, sucedendo a Manuel Oliveira, que passa a liderar a assembleia geral.

O novo presidente do CCDR, que desde 2004 era o tesoureiro, apresentou uma equipa constituída, na sua maioria, por pessoas com experiência na gestão do clube e que repartem, entre si, a responsabilidade pelas diferentes valências.

Após a eleição Adelino Campos sublinhou a responsabilidade que sente por assumir este desafio «porque o CCDR é uma referência em Ribeirão, no concelho e no país, pelas diversas ofertas que proporciona na cultura e desporto e pelo percurso da equipa de atletismo a nível regional e nacional».

A assembleia geral será presidida por Manuel Oliveira, que substitui no cargo Líbório Silva, que exercia estas funções desde os primeiros anos da fundação da instituição. A mesa da assembleia fica completa com Álvaro Santos e Esmeraldina Carneiro. No conselho fiscal mantém-se José Campos e Jorge Ferrer e conta com Luís Carvalho como novo elemento.

Dias depois, a 11 de novembro, o CCD Ribeirão apresentou a equipa de atletismo que reúne mais de 60 atletas de todos os escalões etários.

A comemorar 30 anos, o CCDR inicia mais uma época mantendo-se fiel à abordagem multidisciplinar que preconiza, onde os atletas, até aos 15 anos, têm a oportunidade para vivenciar e experimentar as várias áreas do atletismo (corridas, saltos e lançamentos) para depois, a partir dessa idade, serem encaminhados para as disciplinas onde revelam mais capacidades.

A parte técnica é assegurada por cinco treinadores (Alexandra Sarmento, André Girão, Beatriz Silva, Cristiana Cruz e Pedro Oliveira), todos licenciados em Educação Física e Desporto, ex-atletas da modalidade e com muitos anos de experiência como treinadoresde atletismo.

Os treinos, para todos os escalões, decorrem na Escola EB 2,3 de Ribeirão e na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20 horas e aos sábados, das 10 às 12 horas.