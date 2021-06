AD Oliveirense também sobe à Divisão de Honra da AF Braga

.A equipa treinada por Tiago Cunha goleou, 5-1, o S. Cristóvão e garantiu a subida à Divisão de Honra da AF Braga.

Ainda falta disputar uma jornada da primeira divisão e a Oliveirense, que é segunda da sua série, pode, também, atingir o primeiro lugar, embora dependa de terceiros.

Recorde-se que o clube de Oliveira Santa Maria viveu, num passado recente, muitas dificuldades, em virtude de uma Sociedade Anónima Desportiva, mal sucedida e teve que começar do zero, no último escalão da AF Braga. O objetivo era a subida. Objetivo cumprido.