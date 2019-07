AD Oliveirense começa fora de portas

A Associação Desportiva Oliveirense, que compete na série A do Campeonato de Portugal, começa a competição a 18 de agosto, em casa do Montalegre. Na segunda jornada a formação de Oliveira Santa Maria estreia-se em casa, na receção ao S. Martinho.

Cerveira, União da Madeira, Bragança, Pedras Salgadas, Braga B, Merelinense, Câmara de Lobos, Guimarães B, Mirandela, Chaves Satélite, Maria da Fonte, Vizela, Marítimo B, Berço e Fafe são as equipas com as quais a Oliveirense vai medir forças ao longo da nova época desportiva.