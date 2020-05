AD Oliveirense aposta na formação

Apesar dos momentos difíceis que atravessa, a AD Oliveirense não deixa de apostar na formação. E se os resultados não são, a curto prazo, o mais importante, a verdade é que clube tem sabido aliar a formação de jogadores com os desempenhos desportivos.

Como prova disso, os juvenis subiram à 1.ª Divisão da AF Braga e os juniores para a Divisão de Honra. Também os infantis realizaram uma boa época pois, aquando do cancelamento do campeonato, em virtude do covid-19, ocupavam o primeiro lugar da sua série.

É, assim, motivada, que toda a estrutura desportiva do emblema de Oliveira Santa Maria já pensa na próxima época desportiva, assumindo o propósito de tornar a formação do clube numa referência regional. Um trabalho que carece, também, dos devidos apoios para que o projeto vingue e dê uma nova alma ao emblema oliveirense.