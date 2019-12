“AD Astra” esta quinta-feira na Casa das Artes

O mais recente filme de James Gray, “AD Astra”, abre, esta quinta-feira, as sessões regulares do Cineclube de Joane para o mês de dezembro. Esta é uma história de ficção científica produzida, escrita e realizada por James Gray, com Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

No dia 12, de Gabriel Mascaro, pode ver “Divino Amor” e, por último, a 19 de dezembro, “Amazing Grace”, de Allan Elliot, Sydney Pollack (sessão Traz Outro Amigo Também).

As exibições decorrem a partir das 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes.

Entretanto, já estão definidos os filmes que pode ver em janeiro de 2020. “O Traidor”, de Marco Bellocchio; “Sinónimos”, de Nadav Lapid; “Um dia de chuva em Nova Iorque”, de Woody Allen, e, por último, “Campo” de Tiago Hespanha.