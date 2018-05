ACV na 3ª edição do Trail Solidário em Maceira de Rates

Com o apoio do Município de Barcelos e da Junta de Freguesia de Macieira de Rates, realizou-se no passado fim de semana, a 3ª edição do Trail Solidário a favor do Centro Humanitário da Cruz Vermelha daquela freguesia barcelense, cujo valor das inscrições reverteu na totalidade para aquela Instituição Humanitária.

O evento, constituído por um trail competitivo de 16 km e uma caminhada de 8 km, percorreu trilhos das freguesias vizinhas, até ao Monte d´Assaia, com retorno ao local da partida em pleno centro de Macieira de Rates. O calor, foi mesmo o maior obstáculo aos participantes do trail, mesmo com um desnível positivo de 600 metros, a dificuldade era patente em todos que iam chegando à meta, acusando o desgaste físico, mas motivados pela prometida bifana e bebida a preceito e demais iguarias que os esperava para a tradicional e indispensável reposição de calorias.

Com 163 atletas a finalizarem a prova, os atletas ACV estiveram mais uma vez em bom nível, cada vez mais experimentados a esta nova realidade do atletismo na nossa região, obtendo os seguintes resultados individuais:

42º. Francisco Miranda, em 1h51m50s

45º. Filipe Ribeiro, em 1h54m09s

47º. António Ferreira, em 1h57m07s

67º. Joaquim Ferreira, em 2h21m13s

72º. José Costa, em 2h43m56s

Em femininos:

10ª. Fátima Azevedo, em 2h21m15s

21ª. Assunção Ribeiro, em 2h43m56s