ACV na 13ª Corrida das Taipas e no Trail Rotary Experience

O Núcleo de atletismo das Taipas em colaboração com a Junta de Freguesia local e a Associação de Atletismo de Braga, levou a efeito, realizou no passado fim de semana, a 13ª Corrida das Caldas das Taipas.

Prova sempre muito participada, ao que não é alheio a realização de provas para os escalões mais jovens, movimentado as equipas da região, onde todos querem competir pelo melhor resultado possível, desde os benjamins aos veteranos.

Os atletas ACV presentes na prova estiveram em bom nível, num percurso de 10 km exigentes, obtiveram as seguintes classificações individuais:

Veteranos M45

37º. Francisco Miranda, em 43´47

Veteranos M50

32º. José Magalhães, em 45´51

Veteranos M55

16º. Joaquim Ferreira, em 40´47

Atletismo ACV no Trail Rotary Experience, em São Cosme do Vale

A contar para a 2ª. etapa do Fama runnersChallenge, realizou-se na tarde do passado sábado o TrailRotaryExperience. O atleta António Ferreira na vertente Trail Longo, terminou os 18km do percurso com 2h27m54s.