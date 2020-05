Um homem e três mulheres estão acusados, pelo Ministério Público, por roubos por esticão a idosas e assalto a uma residência. Os crimes foram cometidos nos concelhos de Barcelos e Famalicão, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Os crimes ocorreram nas freguesias de Outiz e Landim, do concelho de Famalicão, e em Grimancelos, Roriz e Remelhe, no concelho de Barcelos, entre agosto e setembro do ano passado.

Os bens roubados estão avaliados em mais de 7.400 euros.