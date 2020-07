Acompanhe no facebook da Cidade Hoje debate sobre impacto da covid-19 no ensino

O impacto da covid-19 no ensino vai ser tema de debate promovido pela Cidade Hoje e com transmissão no facebook.

Pode acompanhar esta noite, a partir das 21 horas, as perspetivas das escolas, dos pais e da Câmara Municipal.

Cidade Hoje convidou Marco Magalhães, chefe de divisão da Educação na Câmara Municipal; Helena Pereira, diretora do Agrupamento de Escolas D. Sancho I; Amadeu Dinis, diretor da Escola Profissional CIOR; João Ruivo Meireles, do Colégio Machado Ruivo; e Antónia Oliveira, presidente da Federação Concelhia de Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão.

Esta é mais uma conferência promovida pela Cidade Hoje depois do debate sobre o impacto da covid-19 na saúde/proteção civil e na economia.

É um debate que serve para apresentar ideias, fazer um balanço do impacto da covid no ensino e levantar algumas perspetivas sobre o ensino no próximo ano letivo.