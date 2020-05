ACIP retoma serviços terapêuticos

A ACIP preparou-se, com a máxima segurança, para receber os seus clientes, nos serviços de Psicologia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Integração Sensorial e Neurofeedback.

Para que os pais possam retomar as consultas com os filhos e de forma a dar uma resposta rápida aos pedidos, a ACIP implementou uma série de procedimento de segurança, respeitando as normas e orientações da DGS. Só serão realizadas consultas com marcação prévia e intervalo de segurança, atendimento no balção com proteção de acrílico, utilização de desinfetante e equipamento de proteção pelos profissionais, serviço com limitação de acesso ao interior, disponibilização de álcool gel na receção e salas de atendimento, limpeza e desinfeção de espaços a cada utilização.

As marcações devem ser feitas pelo 252 928 610 ou pelo telemóvel 966 039 224. No entanto, as marcações online ainda vigoram na instituição.