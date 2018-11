ACIP inaugura Centro de Capacitação e Formação

Localizado em Brufe, o Centro de Capacitação e Formação de Vila Nova de Famalicão será inaugurado no dia 3 de dezembro, pelas 15 horas. Trata-se de uma estrutura vocacionada para a formação e emprego que passa pela (re) integração, colocação e acompanhamento na vida ativa e profissional. A ACIP – Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social quer dotar pessoas com deficiência e incapacidade e em situação de risco social de competências pessoais, sociais e profissionais com vista à sua inclusão.

Este Centro incorpora serviços de formação profissional, GIP – Gabinete de Inserção Profissional, Planos de Transição para a vida pós-escolar e o Centro de Recursos do IEFP. O centro de recursos do IEFP desenvolve ações que apoiam a orientação/ decisão vocacional e profissional da pessoa com deficiência e incapacidade promovendo um perfil de empregabilidade ou de um projeto que aumente as suas probabilidades de integração profissional.