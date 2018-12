ACIP cria mais respostas para jovens e adultos com deficiência

A ACIP-Ave Cooperativa de Intervenção Psico-Social de Vila Nova de Famalicão assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com a inauguração do Centro de Capacitação e Formação.

Esta valência, que fica situada na antiga Escola de 1.º Ciclo de Castanhal-Brufe, permite que toda a formação da ACIP se concentre num só espaço.

O objetivo é proporcionar aos jovens e adultos com deficiências mais oportunidades no mercado do trabalho.

Para Francisco Lima, presidente da instituição, este é um sonho de muitos anos que se torna realidade. Por isso, o dia foi de festa e foram muitas as instituições que se fizeram representar.

Uma das quais foi a Câmara Municipal de Famalicão. Paulo Cunha enalteceu esta valência e o trabalho da ACIP. «Capacitar e formar é o melhor que podemos fazer para que os nossos jovens e adultos possam ser autónomos e cidadãos de pleno direito», destacou o autarca, acrescentando que esta valência capacita o concelho para dar uma resposta adequada a estes cidadãos.

A adaptação da escola a Centro de Capacitação e Formação implicou um custo de cerca de 130 mil euros, dos quais 30 mil foram concedidos pela Câmara Municipal e outros 30 através das verbas angariadas pela ACIP na campanha do Pirilampo Mágico.

Recorde-se que a ACIP nasceu a 4 de maio de 1999, com a missão de promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência/incapacidade.