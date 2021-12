ACIF não quer ajuntamentos na via pública por causa do Famalicão, Porto de Encontro

No próximo ano, o transporte público de passageiros no concelho de Famalicão será feito pela empresa Transdev Norte SA, substituindo a empresa Arriva que deixará de prestar esse serviço a partir do dia 31 de dezembro de 2021. A rede a contratar cinge-se, na sua quase totalidade, à rede e horários que vinham sendo explorados. Isto será válido a partir do dia 1 de janeiro de 2022. O Passe Sénior e o Passe Estudante terão que ser “carregados” entre o dia 3 e 31 de janeiro de 2022.

Segundo a proposta que vai a reunião de Câmara esta quinta-feira, a empresa Transdev é o operador que revela capacidade e interesse em substituir transitoriamente, com o melhor preço possível, dada a auscultação ao mercado. Por outro lado, é uma empresa que já prestava serviço no concelho e por isso tem capacidade instalada e conhecimento do território. Aliás, segundo informações prestadas pela Arriva, a Transdev encontra-se em processo de aquisição dos autocarros e absorção dos recursos humanos daquela empresa de transportes.

O pagamento à Transdev será pelo preço de veículo.km comercial a percorrer, sendo a receita bilhética totalmente do município. Assim sendo, a autorização da Câmara para a realização da despesa com esta contratação é no montante de 1.775.307,95 euros, mais IVA.

A contratação será por ajuste direto dada a urgência do serviço e para que não haja rutura do mesmo, por ausência da Arriva. Mas, o município enviou parecer prévio vinculativo à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

A contratação é feita na medida do estritamente necessário, visto que é apenas pelo exato período até à entrada em funcionamento do novo operador escolhido em concurso público internacional, que se encontra em fase prévia de lançamento, e que irá servir os concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, no âmbito do projeto Mobi.Ave. Como é público, esta é uma nova rede intermunicipal de transportes públicos. Esteve a ser trabalhada durante anos, para garantir um melhor serviço à população que se desloca dentro do concelho de Famalicão ou entres estes concelhos. Terá mais carreiras e horários de transportes.

O início da exploração só ocorrerá após 1 de julho de 2022 e nunca antes.