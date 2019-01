ACIF muda de instalações em Fevereiro

A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão prepara-se para mudar de instalações para a Casa do Louredo, antiga sede da ADRAVE – Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave.

A novidade foi avançada pelo presidente da ACIF Fernando Xavier Ferreira, em entrevista à Cidade Hoje que pode ser escutada este sábado entre as 13h00 e as 15h00.

Com o objetivo de concentrar serviços e melhorar o apoio aos associados, a ACIF está a já a preparar esta mudança de instalações, que deverá ficar concluída nos primeiros dias de Fevereiro.